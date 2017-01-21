На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры

Президент США Дональд Трамп на торжественном балу Liberty по случаю инаугурации, как того требуют традиции, пригласил на танец супругу Меланью.
Когда зазвучала композиция легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатры «My Way» («Мой путь»), Дональд и Меланья Трамп открыли свой первый бал в роли хозяев Белого дома. К президентской чете присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими избранниками.
С бала Liberty Трамп и Пенс с женами отправились на второй инаугурационный бал под названием Freedom. Там новоиспеченный глава государства пообещал каждый день бороться за американцев. Последним пунктом в пятничном графике Трампа стал третий бал, на котором соберутся американские военные. С ними хозяин Белого дома обещал пообщаться, немного отступив от традиционной программы, передает Fox News.
Вступление Трампа в должность проходило при повышенных мерах безопасности. У силовиков были опасения, что людская толпа выйдет из-под контроля.
Все подступы к Капитолийскому холму за сутки до церемонии были перекрыты, окрестные станции метр не работали, проезжие части перегородила тяжелая техника. Американские СМИ обсуждали возможное убийство Трампа в день инаугурации, а хакерская группа Anonymous обещала во время церемонии представить некие доказательства о связях нового хозяина Белого дома с «русской мафией».
Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
Комментарии