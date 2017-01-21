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  • 21.01, 09:24
На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры. США, Трамп Дональд, инаугурации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры

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На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры

На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры

На балу в день инаугурации Трамп с женой станцевали под песню Фрэнка Синатры
  • Фото Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Президент США Дональд Трамп на торжественном балу Liberty по случаю инаугурации, как того требуют традиции, пригласил на танец супругу Меланью.

    Трамп появился из-за кулис сцены под руку с женой. Для бала она выбрала длинное струящееся платье цвета айвори с открытыми плечами. Наряд, в котором первая леди придет на бал, был одной из главных интриг вечера. Новый американский лидер выступил с приветственной речью перед собравшейся многотысячной аудиторией, коротко констатировал «мы сделали это» и в очередной раз пообещал снова сделать Америку великой.

    Когда зазвучала композиция легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатры «My Way» («Мой путь»), Дональд и Меланья Трамп открыли свой первый бал в роли хозяев Белого дома. К президентской чете присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими избранниками.

    С бала Liberty Трамп и Пенс с женами отправились на второй инаугурационный бал под названием Freedom. Там новоиспеченный глава государства пообещал каждый день бороться за американцев. Последним пунктом в пятничном графике Трампа стал третий бал, на котором соберутся американские военные. С ними хозяин Белого дома обещал пообщаться, немного отступив от традиционной программы, передает Fox News.

    В Вашингтоне в день инаугурации на улицы вышли тысячи активистов. Вступление Трампа в должность проходило при повышенных мерах безопасности. У силовиков были опасения, что людская толпа выйдет из-под контроля.

    Все подступы к Капитолийскому холму за сутки до церемонии были перекрыты, окрестные станции метр не работали, проезжие части перегородила тяжелая техника. Американские СМИ обсуждали возможное убийство Трампа в день инаугурации, а хакерская группа Anonymous обещала во время церемонии представить некие доказательства о связях нового хозяина Белого дома с «русской мафией».

    Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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