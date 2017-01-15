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  • 15.01, 16:58

Песков: пока переговоров о возможной встрече Путина и Трампа не ведется

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Песков: пока переговоров о возможной встрече Путина и Трампа не ведется

Песков: пока переговоров о возможной встрече Путина и Трампа не ведется

В Кремле прокомментировали заявления британских СМИ о желании Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости отметил, что «пока никаких переговоров о встрече нет».

Ранее газета Sunday Times сообщила, что новый американский президент якобы собирается совершить свой первый визит в Исландию, причем там он проведет встречу с Владимиром Путиным. Британские чиновники, по данным издания, уже в курсе встречи и даже осуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне. Также в публикации сказано, что Москва намерена согласиться на проведение саммита.

В посольстве России в Великобритании посмеялись над британскими журналистами, прокомментировав «сенсацию» с сарказмом. «Фейковые новости как новый мейнстрим?» — написали дипломаты в Twitter. Также в посольстве предположили, что таким образом британцы пытаются подорвать будущее президентство Дональда Трампа.

В штабе Дональда Трампа публикацию Sunday Times назвали «стопроцентной ложью».

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