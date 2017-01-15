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  • 15.01, 04:50

СМИ: встреча Путина с Трампом может состояться в Рейкьявике

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СМИ: встреча Путина с Трампом может состояться в Рейкьявике

СМИ: встреча Путина с Трампом может состояться в Рейкьявике

Британская пресса пишет о месте предполагаемой первой встречи Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Как пишет газета The Sunday Times, избранный президент США хочет провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Исландии.

Из текста статьи The Sunday Times: «Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента».

Журналисты издания предполагают, что встреча Трампа с Владимиром Путиным станет первой зарубежной поездкой 45-го президента США после инаугурации.

Из текста статьи The Sunday Times: «В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем, Трамп начнет работать над сделкой по ограничению ядерных вооружений».

В столице Исландии 30 лет назад состоялись переговоры между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, заложившие основы для прекращения холодной войны и сокращения стратегических вооружений.

Как пишет РИА Новости, официальных комментариев о стороны Кремля или посольства РФ в Исландии пока нет. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп уже заявил, что после своей инаугурации хотел бы встретиться с российским президентом.

А в переходной команде Дональда Трампа сообщили о подготовке к первым телефонным переговорам с Владимиром Путиным, которые состоятся после официального вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

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