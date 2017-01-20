В Вашингтоне задержано более 90 противников инаугурации Трампа

В полиции Вашингтона заявили, что в результате массовых акций протеста, связанных с вступлением в должность
с инаугурацией Дональда Трампа.
45-го президента США, задержаны более 90 человек. Пострадали несколько полицейских.
Питер Ньюшэм, и. о. начальника управления полиции Вашингтона: «Были произведены многочисленные аресты, эти граждане обвиняются в участии в беспорядках».
Ньюшэм заявил, что только «очень небольшой процент» из нескольких тысяч протестующих прибегали к насилию. Тем не менее Ньюшэм признал, что в ходе беспорядков был причинен существенный ущерб нескольким кварталам города. По сведениям Reuters, в ходе беспорядков ранения получили не менее двоих офицеров полиции.
Люди, одетые в черные костюмы, разбивали молотками и ломами стекла офисов, магазинов и автомобилей. Они также разгромили отделение Bank of America и одну из закусочных McDonald’s. Полиция применила против нарушителей порядка слезоточивый газ. Телеканал RT сообщил о задержании своего корреспондента, который освещал протесты в Вашингтоне. Репортера задержали и доставили в отделение полиции.
Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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