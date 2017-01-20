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  • 20.01, 19:46
Десятки тысяч протестующих осаждали «Трамп тауэр» в Нью-Йорке. Вашингтон, инаугурации, митинги и протесты, Нью-Йорк, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десятки тысяч протестующих осаждали «Трамп тауэр» в Нью-Йорке

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Десятки тысяч протестующих осаждали «Трамп тауэр» в Нью-Йорке

Десятки тысяч протестующих осаждали «Трамп тауэр» в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    В Нью-Йорке перед инаугурацией Дональда Трампа прошли масштабные акции протеста.

    Не менее 25 тысяч человек приняли участие в демонстрации в Нью-Йорке против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США.

    Демонстрация минувшей ночью объединила жителей Нью-Йорка и ряда американских штатов в возрасте от 25 до 79 лет. А некоторые родители даже привели с собой детей.

    Манифестация прошла около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене, где расположена штаб-квартира бизнес-империи республиканца. Общий тон выступлениям задавали мэр мегаполиса Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.

    О том, что сейчас происходит в Нью-Йорке, рассказывает корреспондент Антон Пономарёв.

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