Десятки тысяч протестующих осаждали «Трамп тауэр» в Нью-Йорке

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Нью-Йорке перед инаугурацией Дональда Трампа прошли масштабные акции протеста.
Демонстрация минувшей ночью объединила жителей Нью-Йорка и ряда американских штатов в возрасте от 25 до 79 лет. А некоторые родители даже привели с собой детей.
Манифестация прошла около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене, где расположена штаб-квартира бизнес-империи республиканца. Общий тон выступлениям задавали мэр мегаполиса Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.
О том, что сейчас происходит в Нью-Йорке, рассказывает корреспондент Антон Пономарёв.
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