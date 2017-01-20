«Не мой президент»: перед инаугурацией Трампа Нью-Йорк охватили протесты

В день инаугурации избранного президента США в
Нью-Йорке обстановка накалилась. Город охватила новая волна акций протеста. На улицы вышли тысячи человек под лозунгами: «Трамп, уходи» и «Трамп — не наш президент».
Гражданин США: «Я не считаю, что он на самом деле понимает, какие именно ценности лучше всего подходят для Америки. Даже ценности тех людей, кто голосовал за него».
Как передает корреспондент Антон Пономарёв, если коротко описать суть происходящего на центральных улицах американских городов, то народ против Дональда Трампа. Среди лозунгов есть такие: «Не мой президент», «Дональд Трамп, уходи». Но попадаются и не столь деликатные. Пока протест в Нью-Йорке мирный, без стрельбы и драк с полицией. Кумиры идут в авангарде демонстрации.
Поп-дивы Мадонна и Леди Гага публикуют фото с уличных акций. Актер Марк Руффало вместе с мэром Нью-Йорка выходят на улицы и зовут других за собой, «чтобы там, в Вашингтоне, услышали».
Среди демонстрантов замечен пародирующий избранного президента Алек Болдуин. Трампу его сатира не по душе, но актер пообещал прекратить свои выступления только после того, как увидит налоговую декларацию Трампа.
Самые популярные места для акций протеста расположены возле зданий Трампа. Это офисные центры, отели, дома, которые когда-то построил еще бизнесмен Дональд Трамп.
Находящийся на Пятой авеню 58-этажный небоскреб Trump Tower в последние пару месяцев был главным местом для митингов. Здесь Трамп заявил о президентских амбициях, здесь же он сообщил о победе на выборах, спустившись в холл здания из апартаментов, где до последнего дня проживал вместе с семьей. Сейчас тут спокойно. Утром избранный глава государства покинул и здание, и город.
Возле Trump Tower туристы и сейчас хорошо разбирают сувениры с карикатурами на нового президента. От заработка на политическом оппоненте тут никто не отказывается. Это, если верить противникам Трампа, пока единственные исконные американские ценности, на которые вновь избранный президент не покушался.
В Капитолии готовятся оценить креветки в шафрановом соусе и говядину в шоколаде. Митингующие согреваются кричалками и зажигательными речами со сцены. Многие уверены, что Трамп — это не навсегда.
Гражданин США: «Уверен, что еще до конца своего срока он растеряет всю свою популярность, протестов станет еще больше. Посмотрим, может быть, будет импичмент и он покинет офис в Белом доме».
Митинги в ближайшее время едва ли прекратятся, ведь 45-й президент США Трамп уже точно останется в Белом доме. Особый режим возле Trump Tower сохранится, видимо, и после инаугурации.
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