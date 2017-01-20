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  • 20.01, 06:07

Голливудские звезды приняли участие в антитрамповском митинге

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Голливудские звезды приняли участие в антитрамповском митинге

Голливудские звезды приняли участие в антитрамповском митинге

Голливудские звезды приняли участие в антитрамповском митинге
  • Фото: youtube.com

    • В Нью-Йорке прошел митинг протеста против избранного президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие голливудские звезды и мэр города Билл Ди Блазио.

    Перед протестующими выступили актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, Шейлин Вудли, а также режиссер-документалист Майкл Мур и певица Шер.

    Первым из знаменитостей высказался Роберт Де Ниро, который не раз жестко критиковал Трампа. Он заявил, что считает политика «плохим примером для этой страны и этого города».

    Мэр Нью-Йорка Ди Блазио, постоянный оппонент Трампа по целому ряду вопросов, заявил, что «это не конец, это только начало», передает РИА Новости.




    DeNiro chatting it up with Michael Moore #nyc #deniro #rally

    Фото опубликовано Derek Gumb (@humdrumgumb)


    Акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила в непосредственной близости от «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Trump Tower.

    Сам Дональд Трамп находится в Вашингтоне, где в пятницу примет участие в церемонии инаугурации.

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