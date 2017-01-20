Голливудские звезды приняли участие в антитрамповском митинге

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Нью-Йорке прошел митинг протеста против избранного президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие голливудские звезды и мэр города Билл Ди Блазио.
Первым из знаменитостей высказался Роберт Де Ниро, который не раз жестко критиковал Трампа. Он заявил, что считает политика «плохим примером для этой страны и этого города».
Мэр Нью-Йорка Ди Блазио, постоянный оппонент Трампа по целому ряду вопросов, заявил, что «это не конец, это только начало», передает РИА Новости.
Actor Robert De Niro mocks Trump’s twitter rants during rally against @realDonaldTrump pic.twitter.com/XAzuS1L4YH— Globalnews.ca (@globalnews) 19 января 2017 г.
Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/OpKeGKdwYf— Breaking911 (@Breaking911) 20 января 2017 г.
Акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила в непосредственной близости от «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Trump Tower.
Сам Дональд Трамп находится в Вашингтоне, где в пятницу примет участие в церемонии инаугурации.
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