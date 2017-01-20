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  • 20.01, 03:05

Трамп вышел к публике под песню о каменном сердце и плачущих девушках

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  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
Трамп вышел к публике под песню о каменном сердце и плачущих девушках

Трамп вышел к публике под песню о каменном сердце и плачущих девушках

Трамп вышел к публике под песню о каменном сердце и плачущих девушках
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл на концерт в честь предстоящей инаугурации.

    Концерт проходит в центре Вашингтона у мемориала Линкольна. На специально возведенной сцене выступают популярные американские исполнители и актеры, а также военные оркестры. Поприветствовать нового президента пришли сотни человек.

    Трамп вместе с женой появился в колоннаде мемориала Линкольна под песню Heart of stone («Каменное сердце») британской группы The Rolling Stones. Многие обратили внимание на провокационный текст песни (в нем, в частности, есть слова «я знал так много девушек и многих заставил плакать»), но выбор композиции объясним с учетом того, что записи «роллингов» использовались при всех предвыборных выступлениях политика.




    Дональд Трамп и Меланья подошла к статуе президента США Авраама Линкольна, Трамп по-военному отдал ему честь. Затем супруги поприветствовали зрителей и проследовали к своему месту за пуленепробиваемым стеклом. Там их уже ждали члены семьи Трампа.

    Напомним, что во время предвыборной кампании вокруг Дональда Трампа разгорелся сексистский скандал. В прессе появилась запись, на которой миллиардер хвастается своими приставаниями к женщинам. Затем несколько женщин обвинили политика в домогательствах. Одна из них на днях подала на Трампа в суд.

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