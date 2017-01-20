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  • 20.01, 22:48
На инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT. Вашингтон, журналистика, инаугурации, митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT

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На инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT

На инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT

    Телеканал RT сообщил о задержании своего корреспондента в США, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа.

    Несмотря на то, что журналист показал свое удостоверение, его задержали и доставили в отделение полиции.

    В день инаугурации Дональда Трампа противники избранного президент США устроили крупные акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне. В столице страны протестующие разбили окна нескольких магазинов и автомобилей. Всего были задержаны полсотни человек.

    Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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