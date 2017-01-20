На инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT

Телеканал RT сообщил о задержании своего корреспондента в США, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа.

Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек. Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

Несмотря на то, что журналист показал свое удостоверение, его задержали и доставили в отделение полиции.В день инаугурации Дональда Трампа противники избранного президент США устроили крупные акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне. В столице страны протестующие разбили окна нескольких магазинов и автомобилей. Всего были задержаны полсотни человек.