Yes, we can: Обама написал прощальное письмо американцам

послании, размещенном на сайте Белого дома, Обама поблагодарил американский народ «за честь служить вашим 44-м президентом». По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек.
44-й президент США Барак Обама, который в пятницу покидает пост, написал прощальное письмо американцам.
Из письма Обамы: «Все мы, вне зависимости от партии, должны с головой уйти в работу — радостную работу гражданина».
Обама подчеркнул, что «Америка — это не проект какого-либо одного человека», а «самое мощное» слово в американской демократии — «мы».
Уходящий президент напомнил три знаковых для Америки фразы: «Мы, народ» (первые слова Конституции США), «Мы преодолеем» (известная песня и лозунг протеста) и «Да, мы можем» (предвыборный слоган Обамы в 2008 году).
Ранее Барак Обама выступил с прощальным обращением к американскому народу, с последним радиообращением, прощальной записью в Twitter и прощальной пресс-конференцией. Обама пробыл на посту два четырехлетних срока. В пятницу главой государства станет избранный в ноябре Дональд Трамп.
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