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  • 18.01, 23:48
Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ. Обама Барак, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque
Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ

Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ

Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Барак Обама проводит свою последнюю пресс-конференцию на посту президента США. Разумеется, одной из главных ее тем стали отношения с Россией.

    По словам Обамы, в интересах США и интересах всего мира иметь конструктивные отношения с Россией. Он подчеркнул, что на посту президента он «сделал все, что мог, чтобы воодушевить Россию стать конструктивным членом мирового сообщества».

    Барак Обама, президент США: «Я старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем».


    По мнению Обамы, антиамериканская риторика усилилась с возвращением на пост президента РФ Владимира Путина. «Это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений», цитирует РИА Новости.

    Обама считает, что возвращение к духу соперничества, как это было во время холодной войны, вредит отношениям РФ и США.

    Барак Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

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