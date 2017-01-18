Обама заявил, что на посту президента США стремился к конструктивным отношениям с РФ

Барак Обама проводит свою последнюю
пресс-конференцию на посту президента США. Разумеется, одной из главных ее тем стали отношения с Россией.
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Барак Обама, президент США: «Я старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем».
US must stand up for principle that "big countries don't go around and invade and bully smaller countries," Pres. Obama says of Russia. pic.twitter.com/dVaCnCs8mu— CBS News (@CBSNews) 18 января 2017 г.
По мнению Обамы, антиамериканская риторика усилилась с возвращением на пост президента РФ Владимира Путина. «Это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений», цитирует РИА Новости.
Обама считает, что возвращение к духу соперничества, как это было во время холодной войны, вредит отношениям РФ и США.
Барак Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.
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