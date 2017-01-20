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  • 20.01, 03:05
Беспрецедентные меры безопасности приняты в США в связи с инаугурацией. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Беспрецедентные меры безопасности приняты в США в связи с инаугурацией

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Беспрецедентные меры безопасности приняты в США в связи с инаугурацией

Беспрецедентные меры безопасности приняты в США в связи с инаугурацией

    Одной из главный международных новостей остается инаугурация Дональда Трампа — до нее уже меньше суток. Улицы Вашингтона переполнены полицейскими.

    Во всех аэропортах страны на рейсах до столицы беспрецедентные меры безопасности. У входов на посадку дежурят по 10 офицеров, все пассажиры проходят двойную проверку. Американцы говорят, в последний раз подобное происходило после терактов 11 сентября.

    Инаугурация нового президента США начнется в пятницу в полдень по местному времени, в Москве это будет 20:00. В это время на НТВ выйдет программа «Правда Гурнова», где в прямом эфире вы увидите не только самые важные моменты церемонии, но и узнаете, кто готовил покушение на Трампа, и почему он может сложить свои президентские полномочия уже в этом году.

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