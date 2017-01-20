Беспрецедентные меры безопасности приняты в США в связи с инаугурацией

Одной из главный международных новостей остается инаугурация Дональда Трампа — до нее уже меньше суток. Улицы Вашингтона переполнены полицейскими.
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Инаугурация нового президента США начнется в пятницу в полдень по местному времени, в Москве это будет 20:00. В это время на НТВ выйдет программа «Правда Гурнова», где в прямом эфире вы увидите не только самые важные моменты церемонии, но и узнаете, кто готовил покушение на Трампа, и почему он может сложить свои президентские полномочия уже в этом году.
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