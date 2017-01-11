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  • 11.01, 23:31

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за два президентских срока

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
Прощальный твит Обамы стал самым популярным за два президентских срока

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за два президентских срока

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за два президентских срока
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Слова, опубликованные в микроблоге в конце президентства, вызвали наибольший отклик, чем все заявления Обамы в Twitter за восемь лет на высшем государственном посту.

    Прощальное сообщение Барака Обамы в качестве президента набрало наибольшее число лайков и репостов среди всех опубликованных на его странице в Twitter.

    Барак Обама: «Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши».




    Поделиться последними «президентскими» словами Обамы решили более 560 тысяч пользователей.

    Напомним, как стало известно, после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, к нему перейдет и президентский аккаунт в Twitter c 13 миллионами подписчиков. Но лента сообщений к тому моменту будет очищена. Отметим, сейчас у личной страницы Трампа 18,5 млн подписчиков.

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