Прощальный твит Обамы стал самым популярным за два президентских срока

Слова, опубликованные в микроблоге в конце президентства, вызвали наибольший отклик, чем все заявления Обамы в Twitter за восемь лет на высшем государственном посту.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Прощальное сообщение Барака Обамы в качестве президента набрало наибольшее число лайков и репостов среди всех опубликованных на его странице в Twitter.: «Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши».Поделиться последними «президентскими» словами Обамы решили более 560 тысяч пользователей.Напомним, как стало известно, после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, к нему перейдет и президентский аккаунт в Twitter c 13 миллионами подписчиков. Но лента сообщений к тому моменту будет очищена. Отметим, сейчас у личной страницы Трампа 18,5 млн подписчиков.