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  • 19.01, 21:01
Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы. задержание, Интернет, Испания, мошенничество, США, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы

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Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы

Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы

Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы

    Российский программист Станислав Лисов арестован испанской полицией по запросу ФБР. В США его подозревают в кибермошенничестве, но никакие детали обвинения пока не известны. В российском МИД подчеркивают, что США не информируют российские власти о выдвинутых против граждан РФ обвинениях.

    Станислава Лисова задержали 13 января в аэропорту Барселоны по всем канонам детективного жанра. В Испании он и его жена Дарья проводили отпуск и собирались вылететь из Барселоны к друзьям во французский Лион. Когда хотели сдать арендованный автомобиль, Станислава остановили.

    Дарья Лисова: «Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок, сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук. Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола».

    Станислав — выпускник Таганрогского радиотехнического института по специальности «вычислительная техника». Занимался разработкой программного обеспечения в одной из таганрогских компаний. Сейчас он находится в следственном изоляторе Барселоны. Российское генеральное консульство поддерживает с ним контакт. Сам он жалоб на содержание пока не предъявляет, но жена считает, что условия оставляют желать лучшего.

    Причины и детали задержания до конца не ясны. Известно лишь, что он обвиняется США в совершении мошеннических действий с использованием электронных средств. Суд Барселоны постановил отправить его под арест без права освобождения под залог.

    По словам его супруги, в случае экстрадиции Станиславу Лисову, согласно законам США, может грозить до 35 лет лишения свободы. Этот вопрос рассматривает Национальная судебная коллегия Испании.

    Юристы считают, что вероятность экстрадиции очень высока, так как решение испанского суда может быть вынесено кулуарно.

    Уже известны свыше 20 случаев, когда американцы задерживают, а по сути, крадут российских граждан на территории третьих стран без какого-либо предварительного уведомления России, как это предусмотрено международным правом и двусторонними соглашениями.

    Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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