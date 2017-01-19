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  • 19.01, 18:00
«Хватают исподтишка»: в МИД прокомментировали задержание российского программиста в Испании. задержание, Испания, МИД РФ, США, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Хватают исподтишка»: в МИД прокомментировали задержание российского программиста в Испании

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«Хватают исподтишка»: в МИД прокомментировали задержание российского программиста в Испании

«Хватают исподтишка»: в МИД прокомментировали задержание российского программиста в Испании

    Спецслужбы США игнорируют предложения России о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в Интернете и просто «хватают» россиян за границей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя задержание программиста Станислава Лисова в Испании.

    В российском МИД считают, что американские власти ведут «охоту» на граждан РФ по всему миру, несмотря на международные договоренности.

    Захарова выразила надежду, что после вступления в должность Дональда Трампа кризис, в который были заведены отношения Москвы и Вашингтона командой Барака Обамы, будет преодолен.

    Представитель МИД подчеркнула, что покидающие Белый дом демократы обрушили двусторонние связи до состояния времен холодной войны и «даже в свои последние часы продолжают наносить удары по их фундаменту». Касается это и истории с задержанием так называемых русских хакеров.

    Мария Захарова: «Действовали, к сожалению, и спецслужбы США, и другие представители администрации исподтишка — в данном случае я говорю о похищении российских граждан. Они не информировали российские правоохранительные органы о претензиях к нашим соотечественникам, хотя вся законодательная база для этого у нас имелась. Они просто хватали их при выезде за границу. В Вашингтоне даже уклонялись от консультаций по налаживанию совместной борьбы с преступлениями в Интернете, хотя 60% упомянутых заграничных арестов связаны с обвинениями в хищении данных кредитных карт и денег со счетов. Такие предложения о взаимодействии на данном направлении делались российской стороной регулярно и неоднократно».

    Жителя Таганрога Станислава Лисова остановили в аэропорту Барселоны, когда они с женой сдавали арендованную машину. Россиянину пока не предъявили официального обвинения. Супруга задержанного опасается, что мужа могут без суда экстрадировать в США.

    Ранее по запросу ФБР россиян, подозреваемых в хакерских атаках, задерживали в Таиланде, Чехии и Армении.

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