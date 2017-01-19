Российских дипломатов пустили к задержанному в Испании программисту из Таганрога

Станислав Лисов, задержанный в Испании по запросу США, не жалуется на содержание в следственном изоляторе, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.ТАСС, что российский программист был задержан еще 13 января, а уведомление об этом генеральное консульство России в Барселоне получило на следующий день.
Консульский сотрудник уже посетил Лисова, и жалоб на содержание у него, по словам Долгова, на данном этапе нет.
Константин Долгов: «Ситуацию внимательно отслеживаем. Нашему гражданину оказывается вся необходимая консульская поддержка. Посольство России в Мадриде и генконсульство в Барселоне делают все необходимое для того, чтобы законные права российского гражданина были соблюдены».
Лисов обвиняется США в совершении мошеннических действий с использованием электронных средств. Ему предоставлен государственный защитник.
Как ранее рассказала супруга программиста Дарья, пара живет в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. Задержали Станислава Лисова в аэропорту Барселоны. По словам женщины, ее муж занимается поддержкой и разработкой сайтов.
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