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  • 19.01, 11:56

Российских дипломатов пустили к задержанному в Испании программисту из Таганрога

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Российских дипломатов пустили к задержанному в Испании программисту из Таганрога

Российских дипломатов пустили к задержанному в Испании программисту из Таганрога

Российских дипломатов пустили к задержанному в Испании программисту из Таганрога
  • Фото: Дарья Лисова /vk.com

    • Станислав Лисов, задержанный в Испании по запросу США, не жалуется на содержание в следственном изоляторе, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

    Дипломат сообщил ТАСС, что российский программист был задержан еще 13 января, а уведомление об этом генеральное консульство России в Барселоне получило на следующий день.

    Консульский сотрудник уже посетил Лисова, и жалоб на содержание у него, по словам Долгова, на данном этапе нет.

    Константин Долгов: «Ситуацию внимательно отслеживаем. Нашему гражданину оказывается вся необходимая консульская поддержка. Посольство России в Мадриде и генконсульство в Барселоне делают все необходимое для того, чтобы законные права российского гражданина были соблюдены».

    Лисов обвиняется США в совершении мошеннических действий с использованием электронных средств. Ему предоставлен государственный защитник.

    Как ранее рассказала супруга программиста Дарья, пара живет в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. Задержали Станислава Лисова в аэропорту Барселоны. По словам женщины, ее муж занимается поддержкой и разработкой сайтов.

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