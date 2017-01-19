В Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога

Правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали российского программиста Станислава Лисова. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.
Дарья сообщила, что ее мужа задержали в аэропорту Барселоны. Обвинения Станиславу еще не предъявлены, он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.
Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе сообщил РИА Новости, что испанские власти официально уведомили дипмиссию о задержании российского гражданина. Российская сторона направила в правоохранительные органы Испании запрос л причинах задержания Лисова.
Осенью 2016 года американские власти заявили, что за кибератаками на избирательные системы США стояли российские хакеры, якобы действовавшие по указке Кремля. Никаких доказательств тому представлено не было.
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