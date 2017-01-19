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  • 19.01, 05:52

В Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога

2 комментария
В Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога

В Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога

В Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога
  • Фото: Дарья Лисова /vk.com

    • Правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали российского программиста Станислава Лисова. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

    Как рассказала супруга Лисова Дарья, пара живет в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. По словам женщины, Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

    Дарья сообщила, что ее мужа задержали в аэропорту Барселоны. Обвинения Станиславу еще не предъявлены, он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

    Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе сообщил РИА Новости, что испанские власти официально уведомили дипмиссию о задержании российского гражданина. Российская сторона направила в правоохранительные органы Испании запрос л причинах задержания Лисова.

    Осенью 2016 года американские власти заявили, что за кибератаками на избирательные системы США стояли российские хакеры, якобы действовавшие по указке Кремля. Никаких доказательств тому представлено не было.

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