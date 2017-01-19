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  • 19.01, 14:58
Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США. задержание, Испания, кибератаки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США

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Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США

Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США

Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США

    В Испании по подозрению в хакерских атаках задержан российский программист. Житель Таганрога Станислав Лисов, как сообщает RT, отдыхал со своей женой в Барселоне. Семью остановили в аэропорту, когда они сдавали арендованную машину.

    Испанские полицейские заявили, что действуют по запросу ФБР и Интерпола. Россиянину пока не предъявили официального обвинения. Супруга задержанного уже наняла адвоката. Женщина опасается, что мужа могут без суда экстрадировать в США.

    Ранее по запросу ФБР россиян, подозреваемых в хакерских атаках, задерживали в Таиланде, Чехии и Армении. В российском МИД считают, что американские власти ведут «охоту» на граждан нашей страны по всему миру, несмотря на международные договоренности.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание жителя Таганрога и другие подобные случаи.

    Дмитрий Песков: «Здесь нельзя обобщать, здесь нужно говорить о каждом конкретном случае. Безусловно, российская сторона не допустит ущемления прав и интересов россиян, где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований, и россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действиям».

    Станислав Лисов был задержан 13 января. Мужчину поместили в тюрьму Brians в каталонском Мартореле. Российских дипломатов допустили к программисту. Жалоб на содержание у него нет.

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