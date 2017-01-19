Жена задержанного в Испании программиста опасается его экстрадиции в США

В Испании по подозрению в хакерских атаках задержан российский программист. Житель Таганрога Станислав Лисов, как сообщает RT, отдыхал со своей женой в Барселоне. Семью остановили в аэропорту, когда они сдавали арендованную машину.
Ранее по запросу ФБР россиян, подозреваемых в хакерских атаках, задерживали в Таиланде, Чехии и Армении. В российском МИД считают, что американские власти ведут «охоту» на граждан нашей страны по всему миру, несмотря на международные договоренности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание жителя Таганрога и другие подобные случаи.
Дмитрий Песков: «Здесь нельзя обобщать, здесь нужно говорить о каждом конкретном случае. Безусловно, российская сторона не допустит ущемления прав и интересов россиян, где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований, и россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действиям».
Станислав Лисов был задержан 13 января. Мужчину поместили в тюрьму Brians в каталонском Мартореле. Российских дипломатов допустили к программисту. Жалоб на содержание у него нет.
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