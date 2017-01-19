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  • 19.01, 11:56
Прощаясь с прессой, Обама раскритиковал РФ и объяснил решение по Мэннингу. Обама Барак, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Прощаясь с прессой, Обама раскритиковал РФ и объяснил решение по Мэннингу

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Прощаясь с прессой, Обама раскритиковал РФ и объяснил решение по Мэннингу

Прощаясь с прессой, Обама раскритиковал РФ и объяснил решение по Мэннингу

    Барак Обама подвел итоги своего президентского срока на последней пресс-конференции в Белом доме. Уходящий лидер США дал понять, что гордится своими делами на благо страны и всего мира, а также рассказал о планах на будущее. Конечно, он не обошел стороной международные вопросы — зашла речь и о России.

    Похоже, Бараку Обаме совсем не хочется уезжать из Белого дома. Уже было несколько его прощальных выступлений, в том числе прощание со страной. На этот раз Обама говорил «до свидания» журналистам президентского пула.

    Прессу интересовали последние решения Обамы. Например, зачем он сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг? Не даст ли это ложный сигнал обществу?

    Барак Обама: «Челси Мэннинг отсидела серьезный срок, так что я не считаю, что у людей, которые раздумывают о разглашении секретной информации, из-за этого сложится впечатление, что наказание не последует».

    Ни одна пресс-конференция Обамы последних месяцев не обходится без упоминания России, и эта не стала исключением. Уходящий президент дал понять, что не согласен с Трампом, заявившим о готовности рассмотреть возможность снятия санкций с РФ, если страны договорятся о ядерном разоружении.

    Барак Обама: «Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, вмешиваться в дела Украины и поддерживать военных, которые нарушают базовые международные законы и нормы. Я говорил русским: „Как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты“. И я думаю, что это будет лучше служить не только американским, но и международным интересам, если мы не будем смешивать причины введения санкций с целым рядом других вопросов».

    Впрочем, все эти заочные пикировки с Трампом на самом деле выглядят забавно. Кому как не прессе знать, что если Трамп открыто не дает задать вопрос журналистам, то Обама делает то же самое, только иначе. На пресс-конференциях у него всегда был список тех, кому он собирался дать слово.

    На этом брифинге значимых новостей не было, впрочем, и задача была другой: Барак Обама в очередной раз дал понять, что гордится своими восемью годами в Белом доме. «Вы еще будете по мне скучать», — напоследок бросил он журналистам и, разумеется, всей стране.

    Барак Обама обещал после окончания своего срока уйти на некоторое время в тень, так что, возможно, своим почти постоянным появлением на телеэкранах сейчас уходящий президент делает своеобразный «запас» на ближайшее будущее. Если это верно, то в оставшиеся до инаугурации Трампа полтора дня с Обамой еще можно будет попрощаться.

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