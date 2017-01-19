Прощаясь с прессой, Обама раскритиковал РФ и объяснил решение по Мэннингу

Барак Обама подвел итоги своего президентского срока на последней
пресс-конференции в Белом доме. Уходящий лидер США дал понять, что гордится своими делами на благо страны и всего мира, а также рассказал о планах на будущее. Конечно, он не обошел стороной международные вопросы — зашла речь и о России.
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Прессу интересовали последние решения Обамы. Например, зачем он сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг? Не даст ли это ложный сигнал обществу?
Барак Обама: «Челси Мэннинг отсидела серьезный срок, так что я не считаю, что у людей, которые раздумывают о разглашении секретной информации, из-за этого сложится впечатление, что наказание не последует».
Ни одна пресс-конференция Обамы последних месяцев не обходится без упоминания России, и эта не стала исключением. Уходящий президент дал понять, что не согласен с Трампом, заявившим о готовности рассмотреть возможность снятия санкций с РФ, если страны договорятся о ядерном разоружении.
Барак Обама: «Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, вмешиваться в дела Украины и поддерживать военных, которые нарушают базовые международные законы и нормы. Я говорил русским: „Как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты“. И я думаю, что это будет лучше служить не только американским, но и международным интересам, если мы не будем смешивать причины введения санкций с целым рядом других вопросов».
Впрочем, все эти заочные пикировки с Трампом на самом деле выглядят забавно. Кому как не прессе знать, что если Трамп открыто не дает задать вопрос журналистам, то Обама делает то же самое, только иначе. На пресс-конференциях у него всегда был список тех, кому он собирался дать слово.
На этом брифинге значимых новостей не было, впрочем, и задача была другой: Барак Обама в очередной раз дал понять, что гордится своими восемью годами в Белом доме. «Вы еще будете по мне скучать», — напоследок бросил он журналистам и, разумеется, всей стране.
Барак Обама обещал после окончания своего срока уйти на некоторое время в тень, так что, возможно, своим почти постоянным появлением на телеэкранах сейчас уходящий президент делает своеобразный «запас» на ближайшее будущее. Если это верно, то в оставшиеся до инаугурации Трампа полтора дня с Обамой еще можно будет попрощаться.
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