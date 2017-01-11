Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи

Барак Обама пока не видел законопроект сенаторов о новых санкциях, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. Видимо, президент США готовился к своей прощальной речи, с которой уже выступил в Чикаго. Ее значительную часть Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что именно Штаты уничтожили десятки тысяч боевиков.прощается со страной, это были долгие проводы. Свои заключительные речи в качестве президента США он произносил все последние месяцы, но эту назвали финальным прощанием. Обычно американские президенты подводят итог своей работы в Овальном кабинете Белого дома, но Обама для последнего «прости-прощай» выбрал Чикаго — город, в котором он начинал свою политическую карьеру. Провожали его около 20 тысяч сторонников.
Барак Обама: «Если бы восемь лет назад я бы вам сказал, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, закроем иранскую ядерную программу без единого выстрела и ликвидируем организатора терактов 11 сентября, вы могли бы ответить, что это слишком большие планы».
Но ликвидация бен Ладена — пожалуй, единственная большая заслуга администрации Обамы в борьбе с терроризмом. Присоединившись к Франции и Британии, чтобы свергнуть ливийского лидера Муаммара Каддафи, США только помогли дестабилизировать Ливию. И Белый дом явно проморгал растущее влияние ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), а когда спохватился — было уже поздно, боевики захватили тысячи километров территории. Но сам 44-й президент США оценивает свои шаги во внешней политике положительно и считает, что Америка не должна менять курс.
Барак Обама: «Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей. Призываю сограждан быть бдительными, но не поддаваться страху перед лицом внешних вызовов».
В зале постоянно звучали аплодисменты, но в Америке отношение к тому, что Обама оставляет после себя, у многих противоречивое. Это стало очевидно после провала Хиллари Клинтон и Демократической партии на последних выборах, которая потеряла около 1000 кресел в местных парламентах из-за непопулярности политики, проводимой, в том числе и уходящим теперь уже президентом.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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