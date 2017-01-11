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  • 11.01, 11:23
Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи. бен Ладен, Исламское государство, Китай, Обама Барак, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи

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Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи

Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи

Обама похвастался уничтожением бен Ладена во время прощальной речи

    Барак Обама пока не видел законопроект сенаторов о новых санкциях, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. Видимо, президент США готовился к своей прощальной речи, с которой уже выступил в Чикаго. Ее значительную часть Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что именно Штаты уничтожили десятки тысяч боевиков.

    Барак Обама не первый раз прощается со страной, это были долгие проводы. Свои заключительные речи в качестве президента США он произносил все последние месяцы, но эту назвали финальным прощанием. Обычно американские президенты подводят итог своей работы в Овальном кабинете Белого дома, но Обама для последнего «прости-прощай» выбрал Чикаго — город, в котором он начинал свою политическую карьеру. Провожали его около 20 тысяч сторонников.

    Барак Обама: «Если бы восемь лет назад я бы вам сказал, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, закроем иранскую ядерную программу без единого выстрела и ликвидируем организатора терактов 11 сентября, вы могли бы ответить, что это слишком большие планы».

    Но ликвидация бен Ладена — пожалуй, единственная большая заслуга администрации Обамы в борьбе с терроризмом. Присоединившись к Франции и Британии, чтобы свергнуть ливийского лидера Муаммара Каддафи, США только помогли дестабилизировать Ливию. И Белый дом явно проморгал растущее влияние ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), а когда спохватился — было уже поздно, боевики захватили тысячи километров территории. Но сам 44-й президент США оценивает свои шаги во внешней политике положительно и считает, что Америка не должна менять курс.

    Барак Обама: «Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей. Призываю сограждан быть бдительными, но не поддаваться страху перед лицом внешних вызовов».

    В зале постоянно звучали аплодисменты, но в Америке отношение к тому, что Обама оставляет после себя, у многих противоречивое. Это стало очевидно после провала Хиллари Клинтон и Демократической партии на последних выборах, которая потеряла около 1000 кресел в местных парламентах из-за непопулярности политики, проводимой, в том числе и уходящим теперь уже президентом.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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