Слова Трампа о возможности отмены антироссийских санкций вызвали много споров

Эксперты во всем мире комментируют большое интервью Дональда Трампа и гадают, на что он готов пойти ради хороших отношений с Россией.назвал «катастрофической», но Ангелу Меркель, при этом, «самым важным политиком Европы». Пообещал правительству Британии некую заманчивую торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из Евросоюза. А НАТО, по его словам, организация хоть и важная, но устаревшая. Не обошлось и без заявлений о России.
Трамп предложил заключить с Россией «хорошую сделку» в обмен на снятие антироссийских санкций. Например, начать в двустороннем порядке сокращать ядерное вооружение.
Павел Золотарев, заместитель директора Института США и Канады РАН: «Трамп поднял этот вопрос, потому что, видимо, в его команде есть специалисты, которые понимают важность этой проблемы. И то, что в период президентства Обамы слишком затянулась пауза, когда эта проблема не обсуждается. Такой длительной паузы даже в период холодной войны не было».
При этом эксперты уверены, что Трамп вряд ли имел в виду прямой обмен санкций на ракеты. «Торг неуместен»: ядерная безопасность — вопрос мирового масштаба, и связывать ее с экономическими отношениями двух стран, по меньшей мере, странно.
Павел Святенков, политолог, журналист: «Это неравноценный обмен, потому что уничтоженные ядерные ракеты и боеголовки восстановить достаточно сложно, а санкции восстановить можно одним росчерком пера. Поэтому России нужна не отмена санкций, как бы этого не хотелось, а полномасштабная договоренность по безопасности в Европе».
В США мало кто верит, что Трамп сказал это всерьез. Например, обозреватель CNN, бывшая глава московского бюро этого канала Джилл Догерти прямо назвала слова Трампа «ненастоящим предложением». Как раз потому, что ядерное разоружение всегда обсуждалось отдельно от других проблем.
А в пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «набраться терпения» и дать оценку инициативам будущего президента США после его вступления в должность.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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