В Кремле предложили «набраться терпения» до вступления Трампа в должность

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова избранного американского о НАТО. По словам Дмитрия Пескова, Москва согласна с Дональдом Трампом в том, что НАТО — это пережиток прошлого. Говоря о высказываниях нового главы Белого дома о том, что антироссийские санкции можно было бы отменить в обмен на ядерное разоружение, Песков предложил не торопиться и дать оценку инициативам заокеанского политика после его инаугурации.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте все-таки наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США и потом будем давать оценки тем или иным инициативам».
Свои инициативы избранный американский лидер озвучил в интервью британской и германской газетам The Times и Bild. Трамп заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Москвой по ядерному разоружению. Также он сообщил о возможном снятии Вашингтоном санкций в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.
назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, которая не занималась проблемой терроризма. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Североатлантический альянс вряд ли можно назвать современной организацией, отвечающей идеям стабильности и безопасности, и назвал ее «пережитком».
Дмитрий Песков: «НАТО — действительно пережиток, мы тоже с этим согласны. Мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию. Это организация, системной целью которой является конфронтация. Поскольку она заточена на конфронтацию и вся структура посвящена идеалам конфронтации, то, конечно, вряд ли это можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности».
Также Песков сообщил, что вопрос урегулирования украинской проблемы будет частью повестки российско-американского диалога. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что русло этой дискуссии во многом это будет зависеть от позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне.
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