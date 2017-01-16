Трамп назвал НАТО устаревшей организацией и высказался о ситуации в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью европейским изданиям. Оно было посвящено в первую очередь внешнеполитическим взглядам будущего хозяина Белого дома.The Times и Bild Трамп высказался по поводу миграционной политики Германии, которую он назвал «катастрофической ошибкой» канцлера Меркель. Свое мнение у политика и по поводу ситуации в Сирии.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Я думаю, в Сирии нужно было строить безопасные зоны, это было бы намного дешевле. Нужно было сделать так, чтобы страны Персидского залива заплатили за них. Все же знают, сколько у них денег. Мы понимаем это, и они понимают. Такой вариант был бы намного дешевле, чем драма, которую сейчас переживает Германия. Нужно было строить безопасные зоны, но вообще всего этого не должно было произойти. И в первую очередь не стоило атаковать Ирак. Это было одним из самых худших решений, возможно, худшее решение, когда-либо сделанное в истории нашей страны».
Говорил Дональд Трамп и о своем личном отношении к лидерам России и Германии. Он заявил, что Владимиру Путину и Ангеле Меркель он доверяет, но сразу же добавил, что, «возможно, это вообще долго продолжаться не будет». Избранный президент США назвал условие для снятия антироссийских санкций. Он собирается после инаугурации предложить Москве сделку: сокращение ядерного арсенала двух стран в обмен на отмену ограничений. Также избранный американский лидер отметил, что Москва и Вашингтон могут достичь соглашения, от которого «многие выиграют». Говоря о НАТО, политик заявил, что считает организацию хоть и важной, но устаревшей, так как та «не занималась проблемой терроризма».
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