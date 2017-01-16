Трамп рассказал СМИ о возможных условиях отмены антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выступает за заключение сделки с РФ о двустороннем сокращении ядерных вооружений. По его словам такая сделка может быть заключена в обмен на снятие антироссийских санкций.The Times и Bild будущий президент США Дональд Трамп заявил, что готов к обсуждению отмены антироссийских санкций.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Страны Запада ввели санкции в отношении России. Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено… Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше».
Еще одну сделку Трамп пообещал заключить с Великобританией. По словам будущего 45-го президента США, он предложит правительству этой страны такую торговую сделку, которая поможет облегчить последствия выхода Великобритании из Евросоюза.
Трамп также раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвав ее «катастрофической ошибкой».
Дональд Трамп: «Я очень уважаю Меркель, но я считаю большим несчастьем то, что произошло. Не хотел бы я оказаться в похожей ситуации. Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну. Никто не знает, откуда они вообще прибывают. Я придерживаюсь мнения, что Меркель совершила катастрофическую ошибку, очень серьезную ошибку».
Будущий президент США также сообщил журналистам, что после вступления в должность, он «будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель», хотя и не может сказать заранее, «сколько это продлится».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News рассказал, какой Москва хотела бы видеть политику Америки после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Песков также согласился с мнением избранного президента этой страны в том, что происходящее сейчас в Америке можно сравнить с «охотой на ведьм», и выразил сожаление из-за разжигаемой антироссийской истерии.
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