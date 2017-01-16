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  • 16.01, 02:04

Песков: РФ сожалеет из-за охватившей США антироссийской истерии

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Песков: РФ сожалеет из-за охватившей США антироссийской истерии

Песков: РФ сожалеет <nobr>из-за</nobr> охватившей США антироссийской истерии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал существующие отношения между Россией и США как «болезненные» и «требующие оздоровления».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News согласился с мнением избранного президента США, что происходящее сейчас в Америке можно сравнить с «охотой на ведьм», и выразил сожаление по поводу вспыхнувшей антироссийской истерии.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это — безумие, это — настоящая истерия. Причины этой истерии — не наше дело, это — ваша проблема и вам ее решать… Лучше бы этой истерии не было. Для прессы и для СМИ очень легко возбудить эту истерию, на это потребуется всего несколько недель. Однако прекратить ее и заявить, что пришло время трезво взглянуть на вещи и начать диалог с русскими, и спросить у них: „У нас есть подозрения, что вы причастны к этим кибервзломам. Давайте попросим, чтобы нам прояснили ситуацию, чтобы мы поняли, правы ли мы в своих обвинениях“, — с нашей точки зрения, это было бы лучшим и более конструктивным подходом».

Песков также ответил на вопрос, считает ли он, что считает ли он, что американские спецслужбы «активно работают против Трампа и причастны к нынешней „охоте на ведьм“».

Дмитрий Песков: «Это — ваше дело, это — дело США. Дональд Трамп через несколько дней займет пост президента США и станет лицом к лицу с президентом Путиным. Именно это важно для нас. Остальное — ваши внутренние проблемы».

В интервью американскому телеканалу Песков также дал оценку существующей ситуации в двусторонних отношениях России и США, назвав из «болезненными».

Дмитрий Песков: «Они — болезненные и отчаянно нуждаются в восстановлении. Сейчас уровень двусторонних отношений ссравним с самым низким уровнем за всю их историю. Мы считаем дни до того момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона».

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, согласен ли он с оценкой избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего Барака Обаму «слабым президентом», и прокомментировал решение Москвы не принимать ответные меры после высылки из США 35 российских дипломатов.

Дмитрий Песков: «Я не имею никакого права давать характеристику президенту Обаме… Сейчас мы видим отчаянные попытки создать такие условия, которые сузили бы возможности для Дональда Трампа в том, что касается российско-американских отношений, закрепляющие курс на дальнейшее ухудшение отношений. Именно поэтому сейчас предпринимаются попытки принять новый закон о санкциях в ответ на так называемые кибератаки. Они хотят, чтобы все те санкции, которые были введены указами президента Обамы, стали законом и их нельзя было бы отменить. Они хотят сузить поле для маневра для будущего президента Трампа, именно это мы сейчас наблюдаем… В последние дни пребывания у власти президент Обама продолжает наносить ущерб двусторонним отношениям. Это — его подход, а мы не согласны с таким подходом. Мы считаем, что сейчас в Вашингтоне совершают ошибку, очень серьезную ошибку».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков рассказал, какой Москва хотела бы видеть политику Америки после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

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