Песков рассказал, чего Москва ждет от Дональда Трампа

Россия рассчитывает, что политика Америки будет прогнозируема и неагрессивна после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом
пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBC.
Дмитрий Песков: «Мы хотим, чтобы Америка была настроена на сотрудничество, была предсказуемой, неагрессивной и дружественной».
Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не терпим, когда кто-то пытается сунуть нос в наши внутренние дела. И мы никогда не молчим по этому поводу. Мы откровенно говорим, что не терпим такого. И мы были крайне осторожны, чтобы не влезать во внутренние дела кого бы то ни было».
А распространенном сегодня интервью Песков сообщил американцам, что разногласия между спецслужбами США и избранным президентом Дональдом Трампом — вопреки досужим представлениям западных СМИ — не вызывают радости у Кремля.
Дмитрий Песков: «Нет, мы не смеемся. Это ваше внутреннее дело».
с помощью хакеров собрала «компромат» на демократов. И это, по мнению некоторых представителей политической элиты США, сыграло на руку Дональду Трампу во время предвыборной гонки. Следом американские журналисты пытались убедить Трампа, что некоторые представители его окружения контактировали с посредниками Кремля. Трамп назвал эти заявления «фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм». Он заявлял, что подозревает в подобных «вбросах» американские спецслужбы.
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