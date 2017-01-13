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  • 13.01, 20:59
Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией». СМИ, США, телевидение, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией»

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Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией»

Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией»

Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией»

    У пользователей соцсетей появился очередной повод пошутить и построить теории о большом российском заговоре. Американский телеканал C-SPAN вместо трансляции из Конгресса США выдал в эфир передачу RT. И произошло это ровно в тот момент, когда с трибуны вещала одна из самых ярых противниц Дональда Трампа.

    Истерика вокруг хакеров дошла до того, что, когда телевидение Конгресса США во время трансляции очередного заседания на 10 минут пустило эфир российской англоязычной телекомпании RT, в Америке тут же заговорили о новой кибердиверсии Кремля.

    Джен Носсиб: «Это неслучайно. Очевидно, что мы находимся в состоянии кибервойны с Россией».


    Чад Нэгл: «Почему у меня от этого мурашки по коже?»


    Cара Кендзиор: «Ого! Тревожно само по себе, в частности, что отключение произошло во время выступления Уотерс — одной из самых ярых противниц Трампа».



    Телевидение Конгресса, впрочем, считает, что причиной сбоя стала собственная техническая ошибка. Хотя даже в официальном заявлении еще чувствуется неуверенность.

    C-SPAN: «Мы не думаем, что нас взломали. Вместо этого мы полагаем, что причиной стала внутренняя ошибка маршрутизации. Мы очень серьезно относимся к безопасности нашей сети и продолжим расследование, но это займет некоторое время».



    Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать».

    «Русская угроза» оказалась у американцев буквально на пороге. Журналист The New York Times, получив дома посылку с надписью на неизвестном языке, испугался и не стал ее открывать.

    Чарльз М. Блоу: «Правдивая история. Только что пришла домой посылка. Не могу понять откуда, то ли из Польши, то ли из России. Открыть не решился».


    В Сети журналисту рекомендовали вызвать полицию, но кое-кто посоветовал позвать психологическую помощь. А в итоге он сам же признался: в посылке оказалось то, что он сам заказал еще месяц назад.



    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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