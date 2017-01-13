Американцев захлестнула истерия вокруг «кибервойны с Россией»

У пользователей соцсетей появился очередной повод пошутить и построить теории о большом российском заговоре. Американский телеканал
новой кибердиверсии Кремля.
C-SPAN вместо трансляции из Конгресса США выдал в эфир передачу RT. И произошло это ровно в тот момент, когда с трибуны вещала одна из самых ярых противниц Дональда Трампа.
Джен Носсиб: «Это неслучайно. Очевидно, что мы находимся в состоянии кибервойны с Россией».
@nytimes this is no accident. We are obviously in a cyber war with Russia— Jen Nossib (@JenNossib) January 12, 2017
Чад Нэгл: «Почему у меня от этого мурашки по коже?»
Why does this give me the serious creeps? #cspan #rt https://t.co/HUNF37s3qg— Chad Nagle (@neveruyushchii) January 12, 2017
Cара Кендзиор: «Ого! Тревожно само по себе, в частности, что отключение произошло во время выступления Уотерс — одной из самых ярых противниц Трампа».
Wow. Disturbing in its own right but notably cutting off Waters who is one of the most vocal opponents of Trump https://t.co/mPfRJexlDA— Sarah Kendzior (@sarahkendzior) January 12, 2017
Телевидение Конгресса, впрочем, считает, что причиной сбоя стала собственная техническая ошибка. Хотя даже в официальном заявлении еще чувствуется неуверенность.
C-SPAN: «Мы не думаем, что нас взломали. Вместо этого мы полагаем, что причиной стала внутренняя ошибка маршрутизации. Мы очень серьезно относимся к безопасности нашей сети и продолжим расследование, но это займет некоторое время».
Statement from C-SPAN about January 12 Online Signal Interruption pic.twitter.com/dlkSOntJgz— CSPAN (@cspan) January 13, 2017
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать».
«Русская угроза» оказалась у американцев буквально на пороге. Журналист The New York Times, получив дома посылку с надписью на неизвестном языке, испугался и не стал ее открывать.
Чарльз М. Блоу: «Правдивая история. Только что пришла домой посылка. Не могу понять откуда, то ли из Польши, то ли из России. Открыть не решился».
True story: Box just arrived at home. Couldn’t tell frm handwriting if origination country was Polska (Poland) or Russia. Hesitated to open…— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) January 13, 2017
В Сети журналисту рекомендовали вызвать полицию, но кое-кто посоветовал позвать психологическую помощь. А в итоге он сам же признался: в посылке оказалось то, что он сам заказал еще месяц назад.
Haha. All is well. It was something I ordered on Evay months ago. https://t.co/oBMhwMTsVa— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) January 13, 2017
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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