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  • 13.01, 19:29

Симоньян посмеялась над шумихой вокруг сигнала RT на американском канале

3 комментария

Симоньян посмеялась над шумихой вокруг сигнала RT на американском канале

Симоньян посмеялась над шумихой вокруг сигнала RT на американском канале

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в ироничном ключе прокомментировала шумиху, поднявшуюся вокруг сбоя на специализированном американском телеканале C-SPAN.

Симоньян пошутила, что история с прерванной трансляцией заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей США демонстрирует, какие у RT «длинные руки».


На телеканале также посмеялись над тем, как в свете последних событий американцы в простой технической ошибке сразу же обнаружили заговор.

Комментируя ситуацию РИА Новости, Симоньян предположила, что «русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима».

Маргарита Симоньян: «Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать».



В несекретной версии доклада американской разведки о «российском влиянии» на выборы президента США в качестве одного из «доказательств» фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий Маргариту Симоньян перешагивающей через здание американского Белого дома. В докладе утверждается, что Россия использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.

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