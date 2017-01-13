Симоньян посмеялась над шумихой вокруг сигнала RT на американском канале

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в ироничном ключе прокомментировала шумиху, поднявшуюся вокруг сбоя на специализированном американском телеканале
C-SPAN.
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Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?https://t.co/4ozEUc5vc6— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 13, 2017
обнаружили заговор.
Комментируя ситуацию РИА Новости, Симоньян предположила, что «русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима».
Маргарита Симоньян: «Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать».
Как десять минут нашего эфира потрясли Америку.https://t.co/j4L20g68Np— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 13, 2017
В несекретной версии доклада американской разведки о «российском влиянии» на выборы президента США в качестве одного из «доказательств» фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий Маргариту Симоньян перешагивающей через здание американского Белого дома. В докладе утверждается, что Россия использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.
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