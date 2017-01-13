В Конгрессе США связали сигнал RT на американском канале с докладом о «русских хакерах»

Член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс, трансляция выступления которой на канале
The New York Times, Максин Уотерс обратила внимание на то, что трансляция ее речи была прервана каналом RT вскоре после того, как американские спецслужбы подтвердили, что «за атаками на Демократическую партию стоит Россия».
C-SPAN была прервана сигналом RT, назвала инцидент очень странным совпадением.
Максин Уотерс: «Я думаю, это странно. Наша разведка весьма уверена и недавно это подтвердила, что за хакерскими атаками на национальный комитет Демократической партии и других политических сил стоит Россия. И на этом фоне, когда я выступаю в палате, говорю о Трампе и России, мне мешают, прерывая трансляцию каналом RT. Это очень странно».
Конгрессмен также подчеркнула, что никто до сих пор не дал ей внятного объяснения, «как это случилось, почему это случилось и случалось ли ранее».
Сигнал RT транслировался в эфире C-SPAN около 10 минут. Представители канала заверили, что инцидент с трансляцией не является результатом хакерской атаки, а сигнал RТ попал в эфир из-за технической ошибки.
Statement from C-SPAN about January 12 Online Signal Interruption pic.twitter.com/dlkSOntJgz— CSPAN (@cspan) January 13, 2017
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