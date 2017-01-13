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  • 13.01, 13:25

Американский канал включил трансляцию RT вместо прямого эфира из Конгресса США

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Американский канал включил трансляцию RT вместо прямого эфира из Конгресса США

Американский канал включил трансляцию RT вместо прямого эфира из Конгресса США

В США обсуждают странный конфуз на специализированном телеканале C-SPAN, который прервал прямую трансляцию из Конгресса программой российского RT.

Инцидент произошел во время трансляции заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей США в момент выступления Максин Уотерс от Калифорнии. На середине ее фразы трансляция была прервана, а в эфире появилась программа телеканала RT, посвященная шуткам над главой МИД Польши, который рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар. Сигнал RT шел в эфире C-SPAN около 10 минут.


Пользователи Сети сразу вспомнили, что именно демократ Максин Уотерс безуспешно пыталась протестовать в Конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, ссылаясь на «вмешательство России», в том числе посредством RT.

Впрочем, в C-SPAN заверили, что произошедшее не связано с какими-либо хакерскими атаками. Инцидент объяснили проблемой внутренней маршрутизации, поскольку RT входит в пакет телеканалов, подлежащих редакционному мониторингу.

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