Американский канал включил трансляцию RT вместо прямого эфира из Конгресса США

В США обсуждают странный конфуз на специализированном телеканале
C-SPAN, который прервал прямую трансляцию из Конгресса программой российского RT.
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Here’s the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF— Timothy Burke (@bubbaprog) January 12, 2017
Пользователи Сети сразу вспомнили, что именно демократ Максин Уотерс безуспешно пыталась протестовать в Конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, ссылаясь на «вмешательство России», в том числе посредством RT.
Впрочем, в C-SPAN заверили, что произошедшее не связано с какими-либо хакерскими атаками. Инцидент объяснили проблемой внутренней маршрутизации, поскольку RT входит в пакет телеканалов, подлежащих редакционному мониторингу.
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