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  • 14.01, 07:35

Трамп не планирует сразу отменять введенные Обамой санкции

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Трамп не планирует сразу отменять введенные Обамой санкции

Трамп не планирует сразу отменять введенные Обамой санкции

Избранный президент США Дональд Трамп намерен на «какое-то время» сохранить введенные администрацией Обамы санкции против РФ, но не исключает их отмены в будущем.

Об этом Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal. По словам избранного президента, он намерен сохранить в силе антироссийские санкции США «по крайней мере на протяжении какого-то времени». При этом он отметил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, важных для США.

Дональд Трамп: «Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?».


Также Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации, передает ТАСС. Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что надеется поладить с российским президентом.

Напомним, что Барак Обама в пятницу на год продлил действие антироссийских санкций США.

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