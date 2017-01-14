Трамп не планирует сразу отменять введенные Обамой санкции

Избранный президент США Дональд Трамп намерен на
Wall Street Journal. По словам избранного президента, он намерен сохранить в силе антироссийские санкции США «по крайней мере на протяжении какого-то времени». При этом он отметил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, важных для США.
«какое-то время» сохранить введенные администрацией Обамы санкции против РФ, но не исключает их отмены в будущем.
Дональд Трамп: «Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?».
Donald Trump tells WSJ he'll be flexible in relations with Russia and China https://t.co/R6Cr2glmTE— Wall Street Journal (@WSJ) 14 января 2017 г.
Также Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации, передает ТАСС. Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что надеется поладить с российским президентом.
Напомним, что Барак Обама в пятницу на год продлил действие антироссийских санкций США.
Комментарии