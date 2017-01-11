Трамп заявил, что надеется поладить с Путиным

Избранный
45-м президентом США политик сегодня устроил пресс-конференцию в Нью-Йорке. На ней он прокомментировал ряд острых вопросов.
Дональд Трамп: «Вы считаете, что Клинтон была бы более жесткой с Путиным, чем я? Я вас умоляю! Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом. Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это».
В ходе выступления будущий президент прокомментировал распространенную информацию о том, что в Москве якобы собирали компромат на него. Он поблагодарил тех американских журналистов, которые не стали публиковать непроверенные сведения.
Дональд Трамп: «Я бы хотел поблагодарить многие СМИ за их решение».
Трамп отметил, что среди изданий, отказавшихся печатать сведения о компромате, оказались и те, которые в прошлом его не поддерживали. Сам он полагает, что информацию о якобы собранном на него компромате никогда не следовало публиковать. Он назвал позором то, что некоторые СМИ все же решили это сделать.
На пресс-конференции Трамп также высказал мнение, что если бы у Москвы были компрометирующие сведения на республиканцев, то их уже обнародовали.
Дональд Трамп: «Если бы у них было что-то, они бы это опубликовали».
Республиканец подчеркнул, что с уважением относится к тому, что Москва выступила с опровержением по поводу сбора компромата.
Дональд Трамп: «Президент Путин и Россия сделали заявление сегодня о том, что эти фальшивые новости, в действительности, и были фальшивыми, они указали, что ничего подобного не происходило».
Избранный 45-м президентом США политик также добавил, что не ясно, причастна ли разведка США к публикациям в СМИ о компромате. Но если это так, то этот случай станет пятном на ее репутации.
В ходе сегодняшнего выступления Дональд Трамп также прокомментировал обвинения в адрес России в связи с кибератаками на политические институты США. Он подчеркнул, что попытки взломов в отношении США происходят не только из России, но и из других стран.
Дональд Трамп: «Я думаю, это была Россия, но кибератаки совершают и другие страны, другие люди. Могу сказать, что когда мы потеряли 22 миллиона имен и другое, то большого шума не было, хотя, возможно, это был Китай».
Напомним, о том, что в России будто бы собирают компрометирующие сведения на Дональда Трампа с целью оказать на него давление, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке. Между тем в WikiLeaks назвали неправдоподобной подделкой документ, который послужил основой для этой публикации.
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