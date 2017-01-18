Отец изъятых из семьи приемных детей отрицает применение к ним насилия

Отец 10 приемных детей, изъятых у семьи органами опеки в Москве, отвергает применение к ним
ТАСС адвокат семьи Евгений Смирнов, «никакого насилия нет и не было». Адвокат также отметил, что ни ему, ни его подзащитным ничего не известно об уголовном деле, возбужденном полицией в отношении отца семьи.
какого-либо насилия.
Евгений Смирнов: «В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия. Даже если такое дело и возбуждено, то оно абсолютно незаконно. Нет никаких доказательств. Но нас еще никто не уведомлял».
Как сообщалось ранее, в отношении отца семьи было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Дети, изъятые из приемной семьи в Зеленограде, жаловались на то, что отец их бил.
Яна Лантратова, представитель Совета по правам человека при президенте РФ: «Когда мы стали работать с детьми, мы увидели некоторые достаточно серьезные вопросы. Во-первых, большинство детей очень сложно отзывались об отце, никто его не называл папой, они его очень сильно боялись, говорили о том, что он их бил, причем это не один ребенок говорил».
Ранее стало известно, что власти намерены лишить опеки жительницу Зеленограда, из приемной семьи которой на прошлой неделе были изъяты 10 детей. Сообщалось, что дети пройдут реабилитацию в приюте, затем для них будет подобрана новая приемная семья.
были изъяты 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом стало то, что работники детского сада обнаружили на теле одного из малышей следы побоев, которые, по его словам, нанес ему его отец. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Приемная мать информацию о насилии в отношении детей отрицает.
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