Мать изъятых детей с ВИЧ отрицает факты насилия в семье

Мать детей с ВИЧ, которых изъяли у московской семьи, заявила, что насилие к ним никто не применял. Обнаруженные на теле одного из детей травмы, по ее мнению, могли быть получены другими способами.
Она добавила, что хочет скорее вернуть детей домой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве детей, инфицированных ВИЧ. Ранее у одного из них в детском саду обнаружили синяки. Отмечалось, что травму ребенку якобы нанес отец за провинность.
Всего в семье 13 детей. Большинство из них приемные и усыновленные. Один родной ребенок сейчас находится с матерью. Проверку информации об изъятии детей проводит Следственный комитет.
оказывается вся необходимая помощь. Замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова сообщила, что еще два ребенка находятся в социальном центре.
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