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  • 13.01, 19:29

Мать изъятых детей с ВИЧ отрицает факты насилия в семье

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Мать изъятых детей с ВИЧ отрицает факты насилия в семье

Мать изъятых детей с ВИЧ отрицает факты насилия в семье

Мать изъятых детей с ВИЧ отрицает факты насилия в семье

Мать детей с ВИЧ, которых изъяли у московской семьи, заявила, что насилие к ним никто не применял. Обнаруженные на теле одного из детей травмы, по ее мнению, могли быть получены другими способами.

Мать детей: «Я знаю, что у нас никого не били, не истязали. Но ребенок мог очень разными способами получить (травмы) и удариться».

Она добавила, что хочет скорее вернуть детей домой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве детей, инфицированных ВИЧ. Ранее у одного из них в детском саду обнаружили синяки. Отмечалось, что травму ребенку якобы нанес отец за провинность.

Всего в семье 13 детей. Большинство из них приемные и усыновленные. Один родной ребенок сейчас находится с матерью. Проверку информации об изъятии детей проводит Следственный комитет.

За ситуацией следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, восемь детей с ВИЧ-инфекцией находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь. Замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова сообщила, что еще два ребенка находятся в социальном центре.

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