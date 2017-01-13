Кузнецова: изъятым детям с ВИЧ-инфекцией оказывают необходимую помощь

Детям с
ВИЧ-инфекцией, ранее изъятым из приемной семьи в Москве, в больнице оказывается вся необходимая помощь, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Между тем ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей, предположительно, инфицированных ВИЧ. В аппарате омбудсмена РИА Новости пояснили, что восемь детей в семье находятся под опекой, четверо — усыновленные, один — кровный.
Тем временем департамент труда и социальной защиты Москвы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного приемного ребенка. По словам Кузнецовой, информация поступила первично из детского сада — воспитатель увидела характерные следы на теле ребенка и пригласила сотрудников опеки. При этом летом семью уже проверяли, тогда нарушений не было. В настоящий момент готовится разрешение на встречу детей с мамой, поскольку очень важно максимально смягчить стресс, отметила Кузнецова.
Анна Кузнецова: «Никаких претензий к маме по их здоровью не было, вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры. Жесткие меры здесь недопустимы».
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