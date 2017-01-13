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  • 13.01, 16:27

Кузнецова: изъятым детям с ВИЧ-инфекцией оказывают необходимую помощь

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Кузнецова: изъятым детям с ВИЧ-инфекцией оказывают необходимую помощь

Кузнецова: изъятым детям с <nobr>ВИЧ-инфекцией</nobr> оказывают необходимую помощь

Детям с ВИЧ-инфекцией, ранее изъятым из приемной семьи в Москве, в больнице оказывается вся необходимая помощь, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова: «Мы вернулись с заседания комиссии, посвященного как раз изъятию восьмерых (приемных) детей из приемной семьи, остался один ребенок с родителями, с мамой, а восьмерых детей изъяли. Дети ВИЧ-положительные находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь, вопросы с нюансами поступления лекарственных средств уже разрешены, им в полном объеме предоставляется лечение. Дети находятся в безопасности, с ними все хорошо».

Между тем ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей, предположительно, инфицированных ВИЧ. В аппарате омбудсмена РИА Новости пояснили, что восемь детей в семье находятся под опекой, четверо — усыновленные, один — кровный.

Тем временем департамент труда и социальной защиты Москвы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного приемного ребенка. По словам Кузнецовой, информация поступила первично из детского сада — воспитатель увидела характерные следы на теле ребенка и пригласила сотрудников опеки. При этом летом семью уже проверяли, тогда нарушений не было. В настоящий момент готовится разрешение на встречу детей с мамой, поскольку очень важно максимально смягчить стресс, отметила Кузнецова.

Анна Кузнецова: «Никаких претензий к маме по их здоровью не было, вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры. Жесткие меры здесь недопустимы».

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