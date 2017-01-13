СК начал проверку информации об изъятии из семьи детей с ВИЧ

В Москве проверяют приемную семью, у которой изъяли детей с
ВИЧ-инфекцией. Органы опеки подозревают родителей в жестоком обращении.
Ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей, инфицированных ВИЧ. Проверку этой информации начал Следственный комитет.
Пресс-служба ГСУ СК России по Москве: «Следственными органами … организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, об изъятии из семьи двоих усыновленных и восьми приемных несовершеннолетних детей в связи с угрозой их жизни и здоровью».
За ситуацией следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, дети с ВИЧ-инфекцией находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.
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