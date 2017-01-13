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  • 13.01, 17:57

СК начал проверку информации об изъятии из семьи детей с ВИЧ

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СК начал проверку информации об изъятии из семьи детей с ВИЧ

СК начал проверку информации об изъятии из семьи детей с ВИЧ

СК начал проверку информации об изъятии из семьи детей с ВИЧ

В Москве проверяют приемную семью, у которой изъяли детей с ВИЧ-инфекцией. Органы опеки подозревают родителей в жестоком обращении.

По предварительным данным, отец семейства ударил одного из малышей за провинность. Дело получило огласку, когда сотрудники детского сада заметили на теле ребенка синяки. Столичный департамент труда и соцзащиты подтвердил факт жестокого обращения по этому эпизоду. По другим детям расследование продолжается. Особых претензий к матери нет — она вовремя покупала лекарства и водила малышей на медосмотр.

Ранее сообщалось, что органы опеки и попечительства совместно с полицейскими изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей, инфицированных ВИЧ. Проверку этой информации начал Следственный комитет.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве: «Следственными органами … организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, об изъятии из семьи двоих усыновленных и восьми приемных несовершеннолетних детей в связи с угрозой их жизни и здоровью».

Сейчас для матери готовят разрешение на свидание с детьми, которых всего в семье 13. Большинство из них приемные и усыновленные. Семья переехала из Петербурга несколько лет назад. В минувшем июне ее уже проверяли, но тогда нарушений не обнаружили.

За ситуацией следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, дети с ВИЧ-инфекцией находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.

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