На отца 10 приемных детей из Зеленограда завели дело о побоях

Столичные власти намерены лишить опеки жительницу Зеленограда, из приемной семьи которой на прошлой неделе были изъяты 10 детей.Интерфакс».
Владимир Петросян: «Мы будем расторгать договор о приемной семье, потому что родители не справились со своими обязанностями. А пока дети останутся в зеленоградском приюте».
Он добавил, что дети пройдут реабилитацию в приюте, затем для них будет подобрана новая приемная семья. Петросян также добавил, что изъятые из семьи дети пожаловались «на насилие со стороны отца».
Владимир Петросян: «Детей возвращать в эту семью категорически нельзя, потому что все дети подтвердили, что их папа бьет, они его боятся».
В свою очередь в департаменте труда и социальной защиты ТАСС сообщили, что факт жестокого обращения со стороны отца был подтвержден в ходе сегодняшней встречи независимых психологов с детьми из многодетной семьи. Там также отметили, что дети неухожены и нуждаются в помощи.
Из сообщения департамента: «Сегодня с детьми встретились психологи. Дети подтвердили факт побоев со стороны отца, и теперь органы внутренних дел решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Договор об опекунстве с этой семьей будут прекращен, а если дело будет возбуждено, то договор об опекунстве будет разорван автоматически».
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция уже возбудила уголовное дело о побоях в отношении отца приемных детей.
были изъяты 10 детей, некоторые из детей инфицированы ВИЧ. Поводом стало то, что работники детского сада обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, нанес ему его отец. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Приемная мать информацию о насилии в отношении детей отрицает.
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