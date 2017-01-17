В Минздраве опровергли предложение разрешить скорым таранить автомобили

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай прокомментировал информацию о том, что медикам, работающим на машинах скорой помощи, могут разрешить таранить мешающие их проезду авто.
Олег Салагай: «Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали».
Напомним, ранее сегодня о том, что скорым могут разрешить таранить машины, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она рассказала, что в ведомстве обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование работе скорых. Притом в диалоге участвует общественность и пациентское сообщество.
не успели к умирающему молодому мужчине из-за автомобилистки на иномарке, которая заблокировала проезд машине скорой помощи.
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