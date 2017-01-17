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  • 17.01, 15:57

В Минздраве опровергли предложение разрешить скорым таранить автомобили

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В Минздраве опровергли предложение разрешить скорым таранить автомобили

В Минздраве опровергли предложение разрешить скорым таранить автомобили

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай прокомментировал информацию о том, что медикам, работающим на машинах скорой помощи, могут разрешить таранить мешающие их проезду авто.

По его словам, Министерство здравоохранения России не выдвигало этого предложения. Но подобные инициативы поступали от общественности после случая в Петропавловске-Камчатском.

Олег Салагай: «Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали».

Напомним, ранее сегодня о том, что скорым могут разрешить таранить машины, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она рассказала, что в ведомстве обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование работе скорых. Притом в диалоге участвует общественность и пациентское сообщество.

Случай, который вызвал широкую дискуссию, произошел на Камчатке 10 января. Медики не успели к умирающему молодому мужчине из-за автомобилистки на иномарке, которая заблокировала проезд машине скорой помощи.

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