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  • 17.01, 15:58

Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их машины

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Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их машины

Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их машины

В Минздраве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование работе скорых.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала, что ведомстве обсуждается возможность введения более сурового наказания за препятствование работе медиков на машинах скорой помощи. По ее словам, вопрос рассматривается с участием общественности и пациентского сообщества, передает ТАСС.

Она добавила, что в связи с недавним инцидентом в Петропавловске-Камчатском обсуждается и вопрос о том, чтобы разрешить скорым таранить автомобили, которые их не пропускают.

Татьяна Яковлева, замминистра здравоохранения: «Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками».

Напомним, трагедия на Камчатке произошла 10 января. Скорая не смогла вовремя добраться к умирающему мужчине из-за автомобилистки, перегородившей дорогу. В результате пациент скончался, не дождавшись врача.

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