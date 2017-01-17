Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их машины

В Минздраве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование работе скорых.введения более сурового наказания за препятствование работе медиков на машинах скорой помощи. По ее словам, вопрос рассматривается с участием общественности и пациентского сообщества, передает ТАСС.
Она добавила, что в связи с недавним инцидентом в Петропавловске-Камчатском обсуждается и вопрос о том, чтобы разрешить скорым таранить автомобили, которые их не пропускают.
Татьяна Яковлева, замминистра здравоохранения: «Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками».
не смогла вовремя добраться к умирающему мужчине из-за автомобилистки, перегородившей дорогу. В результате пациент скончался, не дождавшись врача.
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