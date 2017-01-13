Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых

С таким заявлением глава Минздрава Вероника Скворцова выступила после нашумевшего инцидента с заблокированной машиной медиков в
РИА Новости. Она выразила уверенность, что Следственный комитет разберется в случившемся на Камчатке, но также следует внести изменения в законодательство.
Петропавловске-Камчатском.
Вероника Скворцова: «Ясно, что человеческие амбиции в этой ситуации и с одной, и с другой стороны оказались выше интересов конкретного больного. Можно это запретить законодательно: чтобы это наказывалось строго, в том числе и административно, и в некоторых случаях уголовно, если это привело к смерти пациента».
возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Кремле осудили действия автовладелицы, назвав ее поведение абсолютно недопустимым.
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