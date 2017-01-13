Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 16:27

Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых

комментировать

Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых

Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых

С таким заявлением глава Минздрава Вероника Скворцова выступила после нашумевшего инцидента с заблокированной машиной медиков в Петропавловске-Камчатском.

Глава Минздрава высказала мнение, что за препятствование работе скорой следует ввести ответственность вплоть до уголовной, передает РИА Новости. Она выразила уверенность, что Следственный комитет разберется в случившемся на Камчатке, но также следует внести изменения в законодательство.

Вероника Скворцова: «Ясно, что человеческие амбиции в этой ситуации и с одной, и с другой стороны оказались выше интересов конкретного больного. Можно это запретить законодательно: чтобы это наказывалось строго, в том числе и административно, и в некоторых случаях уголовно, если это привело к смерти пациента».

Напомним, 10 января в Петропавловске-Камчатском медики не смогли вовремя добраться к умирающему пациенту из-за автомобилистки, перегородившей проезд. В результате задержки пациент скончался, не получив помощи врачей. Отметим, что после случившегося было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Кремле осудили действия автовладелицы, назвав ее поведение абсолютно недопустимым.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru