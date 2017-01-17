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  • 17.01, 12:55

Отпечатки стамбульского террориста совпали с обнаруженными на оружии

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Отпечатки стамбульского террориста совпали с обнаруженными на оружии

Отпечатки стамбульского террориста совпали с обнаруженными на оружии

Отпечатки стамбульского террориста совпали с обнаруженными на оружии
  • Фото Reuters © 2017

    • Губернатор турецкой провинции Стамбул Васип Шахин сообщил, что задержанный по подозрению в нападении на клуб Reina уже признал свою вину.

    Абдулгадир Машарипов 1983 года рождения был задержан минувшей ночью в ходе операции, которую провели службы безопасности. Эту информацию подтвердил губернатор Стамбула, передает ТАСС.

    Васип Шахин: «Он прошел обучение в Афганистане и является хорошо подготовленным террористом. Он признал свою вину за нападение на клуб».

    По словам Шахина, отпечатки задержанного совпали с теми, что были обнаружены на оружии и в ночном клубе. Губернатор рассказал, что террорист прошел обширную подготовку. Он знает четыре языка. Машарипов прибыл в Турцию в январе 2016 года нелегальным путем.

    Васип Шахин: «При захвате у террориста изъяты 197 тысяч долларов, два пистолета и магазины к ним, один пневматический пистолет, два дрона, сим-карты и большое количество документов».

    Губернатор также подтвердил, что нападение точно было совершено от имени ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки). Кроме того, есть другие члены ИГИЛ, которые помогали Машарипову в день нападения.

    Напомним, теракт произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Вооруженный автоматом террорист расстрелял людей в ночном клубе Reina. Погибли 39 человек, еще 69 пострадали. Нападавшему удалось скрыться после нападения, его поиски продолжались до вчерашнего дня.

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