Отпечатки стамбульского террориста совпали с обнаруженными на оружии

Губернатор турецкой провинции Стамбул Васип Шахин сообщил, что задержанный по подозрению в нападении на клуб Reina уже признал свою вину.ТАСС.
Васип Шахин: «Он прошел обучение в Афганистане и является хорошо подготовленным террористом. Он признал свою вину за нападение на клуб».
По словам Шахина, отпечатки задержанного совпали с теми, что были обнаружены на оружии и в ночном клубе. Губернатор рассказал, что террорист прошел обширную подготовку. Он знает четыре языка. Машарипов прибыл в Турцию в январе 2016 года нелегальным путем.
Васип Шахин: «При захвате у террориста изъяты 197 тысяч долларов, два пистолета и магазины к ним, один пневматический пистолет, два дрона, сим-карты и большое количество документов».
Губернатор также подтвердил, что нападение точно было совершено от имени ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки). Кроме того, есть другие члены ИГИЛ, которые помогали Машарипову в день нападения.
расстрелял людей в ночном клубе Reina. Погибли 39 человек, еще 69 пострадали. Нападавшему удалось скрыться после нападения, его поиски продолжались до вчерашнего дня.
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