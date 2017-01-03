СМИ: стамбульский террорист знал все тайные выходы из клуба Reina

Турецкие СМИ сообщили новые подробности о массовом расстреле в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.
Предполагаемый убийца покинул место нападения на такси. Он вышел в районе Куручешме и заявил водителю, что у него нет денег. Также он попросил у таксиста мобильный телефон для звонка. На допросе таксист сообщил, что подозреваемый говорил по-турецки.
По мнению экспертов, стамбульский убийца был «решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом», который, возможно, участвовал в реальных вооруженных конфликтах.
Члены его семьи задержаны. Супруга заявила, что не подозревала о принадлежности мужа к «Исламскому государству» (запрещено в РФ), которое взяло на себя ответственность за теракт.
Сегодня турецкие СМИ сообщали, что подозреваемым является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Однако эта информация не подтвердилась. Машрапов рассказал, что его задержали при вылете из Стамбула на родину, но после допроса отпустили.
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