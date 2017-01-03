СМИ: полиция задержала членов семьи стамбульского террориста

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что убийца гостей клуба Reina является гражданином Узбекистана или Киргизии. По информации ряда других изданий, нападавший может быть уйгуром.Haberturk, террорист якобы прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми. Члены его семьи были задержаны. Самого убийцу до сих пор ищут. Ночная операция спецназа, проведенная в Стамбуле, не принесла результатов.
Личность преступника установлена — в заведении, где случилась бойня, нашли отпечатки пальцев убийцы. Об этом сообщили турецкие власти.
Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой предполагаемый убийца делает молчаливое видеоселфи на площади Таксим рядом с клубом, где он расправился с десятками человек. Когда была сделана запись — до или после теракта — сейчас устанавливается.
В новогоднюю ночь вооруженный автоматом мужчина ворвался в один из клубов Стамбула, где в тот момент находились более 700 человек. 39 из них погибли, около 70 получили ранения. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.
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