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  • 03.01, 12:17
СМИ: полиция задержала членов семьи стамбульского террориста. Стамбул, Турция, ночные клубы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: полиция задержала членов семьи стамбульского террориста

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СМИ: полиция задержала членов семьи стамбульского террориста

СМИ: полиция задержала членов семьи стамбульского террориста

    Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что убийца гостей клуба Reina является гражданином Узбекистана или Киргизии. По информации ряда других изданий, нападавший может быть уйгуром.

    Как сообщает сегодня газета Haberturk, террорист якобы прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми. Члены его семьи были задержаны. Самого убийцу до сих пор ищут. Ночная операция спецназа, проведенная в Стамбуле, не принесла результатов.

    Личность преступника установлена — в заведении, где случилась бойня, нашли отпечатки пальцев убийцы. Об этом сообщили турецкие власти.

    Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой предполагаемый убийца делает молчаливое видеоселфи на площади Таксим рядом с клубом, где он расправился с десятками человек. Когда была сделана запись — до или после теракта — сейчас устанавливается.

    В новогоднюю ночь вооруженный автоматом мужчина ворвался в один из клубов Стамбула, где в тот момент находились более 700 человек. 39 из них погибли, около 70 получили ранения. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.

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