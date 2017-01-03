#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.01, 16:49

Киргиз Машрапов после допроса опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

комментировать

Киргиз Машрапов после допроса опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Киргиз Машрапов после допроса опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Задержанного гражданина Киргизии Яхью Машрапова, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, допрашивали час и отпустили.

Как сообщает агентство АКИpress, 28-летнего гражданина Киргизии Машрапова сняли с самолета и допросили по подозрению в теракте. Версия о его причастности не подтвердилась, и подозреваемого отпустили с извинениями.

Машрапов рассказал, что 31 декабря еще находился в своей стране и, следовательно, не мог быть причастен к теракту. В Стамбул он прилетел только 1 января по делам, связанными с торговлей.

Яхья Машрапов: «Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет».

О том, как фото паспорта бизнесмена попало в Интернет, он не знает. Машрапова допрашивали сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны. После чего задержанный на час самолет вылетел в Бишкек.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что сегодня полицейские задержали двух иностранцев в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Гражданами каких стран они являются, не уточнялось. Всего с момента теракта правоохранители задержали 14 подозреваемых. При этом отмечалось, что среди задержанных исполнителя атаки нет, передает РИА Новости.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Сегодня в сети появилось два видео. На одном подозреваемый террорист делает селфи-видео рядом с местом преступления, на втором похожий на подозреваемого мужчина меняет валюту в обменнике.


Новости по теме

Новогодний теракт в Стамбуле

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru