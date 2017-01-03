Киргиз Машрапов после допроса опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Задержанного гражданина Киргизии Яхью Машрапова, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, допрашивали час и отпустили.АКИpress, 28-летнего гражданина Киргизии Машрапова сняли с самолета и допросили по подозрению в теракте. Версия о его причастности не подтвердилась, и подозреваемого отпустили с извинениями.
Машрапов рассказал, что 31 декабря еще находился в своей стране и, следовательно, не мог быть причастен к теракту. В Стамбул он прилетел только 1 января по делам, связанными с торговлей.
Яхья Машрапов: «Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет».
О том, как фото паспорта бизнесмена попало в Интернет, он не знает. Машрапова допрашивали сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны. После чего задержанный на час самолет вылетел в Бишкек.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что сегодня полицейские задержали двух иностранцев в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Гражданами каких стран они являются, не уточнялось. Всего с момента теракта правоохранители задержали 14 подозреваемых. При этом отмечалось, что среди задержанных исполнителя атаки нет, передает РИА Новости.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
селфи-видео рядом с местом преступления, на втором похожий на подозреваемого мужчина меняет валюту в обменнике.
Turkish media releases footage of the #Istanbul attacker having his passport checked #Turkey pic.twitter.com/8iXoinkPQR— Michael Horowitz (@michaelh992) 2 января 2017 г.
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