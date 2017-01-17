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  • 17.01, 11:24

Власти Турции подтвердили арест стамбульского террориста

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Власти Турции подтвердили арест стамбульского террориста

Власти Турции подтвердили арест стамбульского террориста

Власти Турции подтвердили арест стамбульского террориста
  • Фото Associated Press © 2017

    • Ранее о задержании Абдулгадира Машарипова сообщали СМИ. Премьер Турции Бинали Йылдырым подтвердил информацию об аресте террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь.

    Йылдырым сообщил, что службам безопасности удалось задержать Абдулгадира Машарипова, который убил десятки посетителей заведения Reina. Премьер заявил, что в настоящее время идет допрос подозреваемого, передает РИА Новости. Глава турецкого правительства также заверил, что по итогам расследования будут выявлены все причастные к теракту в ночном клубе.

    Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Вчера был пойман тот, который совершил ужасное преступление в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Сейчас продолжается его допрос. Есть много вопросов, но пока продолжается следствие, неправильно будет давать какие-то комментарии. Со временем будут даны объяснения общественности со стороны уполномоченных лиц. Главное, что исполнителя этого подлого теракта поймали. Для нас это очень важный фактор. Важно установить, какие силы стоят за террористом».

    Губернатор провинции Стамбул Васип Шахин в свою очередь сообщил, что Машарипов признал свою вину.

    Напомним, нападение произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Вооруженный автоматом Абдулгадир Машарипов застрелил охранника, а затем проник в заведение, где открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, еще 69 были ранены. Сам нападавший скрылся из города вскоре после случившегося. Его поиски продолжались больше двух недель. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ (запрещенная в России группировка).


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