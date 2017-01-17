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  • 17.01, 00:47

СМИ: задержан террорист, устроивший бойню в Стамбуле в новогоднюю ночь

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СМИ: задержан террорист, устроивший бойню в Стамбуле в новогоднюю ночь

СМИ: задержан террорист, устроивший бойню в Стамбуле в новогоднюю ночь

СМИ: задержан террорист, устроивший бойню в Стамбуле в новогоднюю ночь
  • Фото: @ehanews/ twitter.com

    • Турецкие СМИ сообщают о спецоперации в Стамбуле, в ходе которой задержан террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в ночь на 1 января.

    По сведениям издания Daily Sabah, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан, скрывался в стамбульской квартире своего знакомого, выходца из Киргизии. Официальных подтверждений этой информации нет.

    Напомним, в ночь на 1 января вооруженный автоматом мужчина ворвался в ночной клуб Reina на берегу Босфорского залива, убил охранников и стал расстреливать посетителей. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна гражданка РФ. Ранения получили около 60 человек. Преступнику удалось скрыться.

    Ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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