СМИ: задержан террорист, устроивший бойню в Стамбуле в новогоднюю ночь

Турецкие СМИ сообщают о спецоперации в Стамбуле, в ходе которой задержан террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в ночь на 1 января.Daily Sabah, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан, скрывался в стамбульской квартире своего знакомого, выходца из Киргизии. Официальных подтверждений этой информации нет.
Напомним, в ночь на 1 января вооруженный автоматом мужчина ворвался в ночной клуб Reina на берегу Босфорского залива, убил охранников и стал расстреливать посетителей. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна гражданка РФ. Ранения получили около 60 человек. Преступнику удалось скрыться.
взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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