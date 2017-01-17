МИД РФ: Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал высказывания избранного президента США Дональда Трампа о возможном заключении ядерной сделки с Россией в обмен на снятие санкций.
Дипломат подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения любых идей в сфере разоружения, но «обсуждение идей не равнозначно изменению позиций».
Сергей Рябков: «Без диалога вообще ничего не получится, но ожидать, что мы в Москве по каким-то соображениям пересмотрим свою линию, было бы наивно. Эта линия не конъюнктурна, а завязана на осознание национальных интересов Российской Федерации».
Рябков также прокомментировал антироссийскую истерию, культивируемую в Конгрессе США, фразой из сказки Чуковского, пишет ТАСС.
Сергей Рябков: «Я по-прежнему в шоке от того, насколько деструктивно и спекулятивно обыгрывается тема наших контактов с кем бы то ни было в американских СМИ и среди американских политиков, особенно на Капитолийском холме. Многие там, в том числе из разряда видавших виды ветеранов, совсем запугали себя тенью российской угрозы. „Волки от испуга скушали друг друга“. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если сам факт контактов воспринимается как что-то ненормальное, значит люди, вся жизнь и работа которых состоит, по большому счету, в проведении встреч, уже полностью утратили чувство реальности. Приходится сожалеть, что до этого здесь дошло».
The Times и Bild, что что намерен предложить России «хорошую сделку». По словам Трампа, речь идет о возможном снятии Вашингтоном санкций в обмен на заключение двустороннего соглашение о сокращении ядерного вооружения.
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