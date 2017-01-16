Поиски выживших на месте крушения Boeing 747 в Киргизии завершены

При заходе на посадку в международный аэропорт Бишкека разбился грузовой «Боинг». Лайнер, принадлежавший турецкой компании, не сумел приземлиться на ВПП и рухнул на дома дачного поселка.обломки самолета разлетелись по окрестностям. От дома Галины падающий «Боинг» пролетел в считаных метрах. Через минуту после крушения Галина уже координировала стихийную спасательную операцию.
Галина Селичева, очевидец: «Мы сразу с мужем оделись, выскочили и сразу же начали искать. Все дачники выскочили и давай искать. Одного нашли, он еще дышал».
Огромный Boeing 747 снес крыши и протаранил стены трех десятков дачных домиков. У большинства жителей шансов спастись почти не было.
К поселку весь день тянулись люди из Бишкека и других населенных пунктов в надежде найти родственников. Спасатели разбирали завалы дачных домиков и обломки до темна. Спасательная операция завершилась вечером, в МЧС заявили: больше под руинами никого нет. Катастрофа унесла жизни нескольких десятков человек. Еще 15 жителей Дача-Суу госпитализированы. Все они с травмами разной степени тяжести находятся в больницах Бишкека. Почти половина и среди погибших, и среди пострадавших дети в возрасте от 5 до 15 лет. В четыре утра все еще спали крепким сном перед тем как отправиться в школу или детский сад.
В самолете находились 4 члена экипажа компании Avia Cargo Turkish. Трое из них скончались мгновенно, четвертый — по дороге в больницу. Экипаж вел грузовой борт из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке должна была произойти дозаправка. Аэропорт Манас пилоты знали — по этому маршруту они летали уже больше десяти раз. Но сегодня, почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, начали вновь пытаться набрать высоту. Вероятно, чтобы уйти на второй круг. Последние сутки над аэропортом стоял густой туман.
Андрей Андреев, очевидец: «Сначала был сильный хлопок после чего тряхануло все близлежащие дома. Естественно, все перепугались, начали выбегать на улицу, спрашивать, что случилось. К тому же еще туман — погода не очень».
Киргизские власти настаивают: видимость была в пределах нормы, а кроме турецкого борта в этот день без особых проблем приземлились и взлетели 11 других самолетов. Пилотам «Боинга» набрать высоту не удалось. Лайнер зацепил фюзеляжем забор аэропорта и, пролетев немногим больше километра, рухнул на жилые дома.
Выяснять причины крушения предстоит комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую войдут представители и киргизской, и турецкой сторон. Завтра же в стране объявлен траур, передает корреспондент Сергей Сыркин.
Комментарии