Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 14:11
Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома

комментировать
Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома

Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома

Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома

    В пригороде Бишкека, где грузовой самолет рухнул на поселок рядом с аэропортом, нашли один из двух черных ящиков. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 37 человек, еще 15 госпитализированы. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с авиакатастрофой.

    На месте крушения Boeing 747 продолжают работать сотрудники киргизского МЧС. Они разбирают завалы поселковых домиков и обломки самолета. Данные о жертвах разнятся. По последним сообщениям, погибли 37 человек, в том числе 4 члена экипажа упавшего самолета. Количество пострадавших увеличилось до 15. Среди погибших и тех, кто сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, почти половина детей.

    Как передает корреспондент Сергей Сыркин, Boeing 747 упал сегодня в 7:30 по местному времени (4:30 по Москве) в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. В столь ранний час никто из жителей поселка даже не начал собираться в детский сад или школу.

    К утру стало известно только об одном чудесном спасении — учащийся 3-го класса, живший в одном из разрушенных упавшим самолетом домов, ходит в школу, которая располагается в соседнем селе. Мальчик очень рано отправляется на уроки, и это обстоятельство сохранило ему жизнь. Под обломками погибла вся его семья. С родственниками жертв, которые продолжают приезжать в поселок, работают психологи.

    Грузовой самолет компании Avia Cargo Turkish (ACT) выполнял рейс Гонконг — Стамбул. В Бишкеке он должен был лишь совершить дозаправку, но, приземляясь, перелетел посадочную полосу и упал в полутора километрах от нее, прямо на домики дачного поселка Дача-Суу.

    Boeing 747 — очень большой самолет. По словам очевидцев, падая, он сбил крыши и протаранил несколько домов. В руины превратились больше 30 жилых построек.

    Андрей Андреев, местный житель: «Сначала был сильный хлопок после чего тряхануло все близлежащие дома. Естественно, все перепугались, начали выбегать на улицу, спрашивать, что случилось. К тому же еще туман — погода не очень».

    Расследованием авиакатастрофы будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет. Пока же возможные версии трагедии выдвигает правительство Киргизии. Там отрицают версию теракта и заявляют, что вероятной причиной крушения грузового лайнера стала ошибка пилотирования. Предполагается, что самолет не вписался в посадочную полосу, экипаж попытался увести лайнер на второй круг, но не смог набрать нужную высоту.

    При этом в Бишкеке отмечают, что пилоты были хорошо знакомы с условиями местного аэропорта, где погибший турецкий экипаж садился уже более 10 раз. Погодные условия власти называют нормальными. Несмотря на туман, за минувшую ночь взлет и посадку совершили 11 самолетов.

    Новости по теме

    Катастрофа Boeing 747 в Киргизии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru