Катастрофа в Киргизии: падающий Boeing 747 сбивал крыши и таранил дома

В пригороде Бишкека, где грузовой самолет рухнул на поселок рядом с аэропортом, нашли один из двух черных ящиков. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 37 человек, еще 15 госпитализированы. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с авиакатастрофой.продолжают работать сотрудники киргизского МЧС. Они разбирают завалы поселковых домиков и обломки самолета. Данные о жертвах разнятся. По последним сообщениям, погибли 37 человек, в том числе 4 члена экипажа упавшего самолета. Количество пострадавших увеличилось до 15. Среди погибших и тех, кто сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, почти половина детей.
Как передает корреспондент Сергей Сыркин, Boeing 747 упал сегодня в 7:30 по местному времени (4:30 по Москве) в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. В столь ранний час никто из жителей поселка даже не начал собираться в детский сад или школу.
К утру стало известно только об одном чудесном спасении — учащийся 3-го класса, живший в одном из разрушенных упавшим самолетом домов, ходит в школу, которая располагается в соседнем селе. Мальчик очень рано отправляется на уроки, и это обстоятельство сохранило ему жизнь. Под обломками погибла вся его семья. С родственниками жертв, которые продолжают приезжать в поселок, работают психологи.
упал в полутора километрах от нее, прямо на домики дачного поселка Дача-Суу.
Boeing 747 — очень большой самолет. По словам очевидцев, падая, он сбил крыши и протаранил несколько домов. В руины превратились больше 30 жилых построек.
Андрей Андреев, местный житель: «Сначала был сильный хлопок после чего тряхануло все близлежащие дома. Естественно, все перепугались, начали выбегать на улицу, спрашивать, что случилось. К тому же еще туман — погода не очень».
вероятной причиной крушения грузового лайнера стала ошибка пилотирования. Предполагается, что самолет не вписался в посадочную полосу, экипаж попытался увести лайнер на второй круг, но не смог набрать нужную высоту.
При этом в Бишкеке отмечают, что пилоты были хорошо знакомы с условиями местного аэропорта, где погибший турецкий экипаж садился уже более 10 раз. Погодные условия власти называют нормальными. Несмотря на туман, за минувшую ночь взлет и посадку совершили 11 самолетов.
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