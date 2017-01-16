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  • 16.01, 12:40

Жители киргизского поселка приняли крушение Boeing 747 за землетрясение

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  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков
Жители киргизского поселка приняли крушение Boeing 747 за землетрясение

Жители киргизского поселка приняли крушение Boeing 747 за землетрясение

Жители киргизского поселка приняли крушение Boeing 747 за землетрясение
  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков

    • В киргизском поселке Дача-Суу, на который упал грузовой Boeing 747, не сразу поняли, что произошло, и приняли крушение самолета за землетрясение.

    Находившиеся в поселке люди сначала услышали гул и подумали, что началось землетрясение. Об этом рассказала телеканалу RT сестра жительницы одного из пострадавших при падении Boeing домов Зумрият Резаханова.

    Зумрият Резаханова: «У меня живет там двоюродная сестра. Она говорит, что они услышали страшный гул, у их дома снесло крышу. То есть их дом оказался первым, но „под удар“ попали дома, которые стояли дальше. Сначала она подумала, что началось землетрясение, схватила детей, выбежала на улицу и увидела пожар».

    Женщина добавила, что сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Они вытаскивают людей из-под завалов, среди них много детей. На месте дежурят кареты скорой помощи и пожарные бригады.

    Напомним, грузовой Boeing 747–400 разбился неподалеку от международного аэропорта «Манас» в Бишкеке. Самолет пролетел посадочную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. По некоторым данным, Boeing дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, а также задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. В результате катастрофы погибли не менее 37 человек, еще 11 госпитализированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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