Жители киргизского поселка приняли крушение Boeing 747 за землетрясение

В киргизском поселке
Дача-Суу, на который упал грузовой Boeing 747, не сразу поняли, что произошло, и приняли крушение самолета за землетрясение.
Зумрият Резаханова: «У меня живет там двоюродная сестра. Она говорит, что они услышали страшный гул, у их дома снесло крышу. То есть их дом оказался первым, но „под удар“ попали дома, которые стояли дальше. Сначала она подумала, что началось землетрясение, схватила детей, выбежала на улицу и увидела пожар».
Женщина добавила, что сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Они вытаскивают людей из-под завалов, среди них много детей. На месте дежурят кареты скорой помощи и пожарные бригады.
грузовой Boeing 747–400 разбился неподалеку от международного аэропорта «Манас» в Бишкеке. Самолет пролетел посадочную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. По некоторым данным, Boeing дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, а также задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. В результате катастрофы погибли не менее 37 человек, еще 11 госпитализированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
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